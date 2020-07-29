Ломаченко признан лучшим боксером-легковесом по версии Boxingtalk
По мнению известного издания, лидерство в рейтинге Ломаченко не подлежит сомнению.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров в своем весе по версии Boxingtalk.
Также, на 35 месте расположили украинца Дениса Беринчика (13-0, 7 КО).
ТОП-10 рейтинга боксеров легкого веса по версии Boxingtalk:
- Василий Ломаченко (Украина)
- Теофимо Лопес (США)
- Джервонта Дэвис (США)
- Дэвин Хэйни (США)
- Хавьер Фортуна (Доминиканская Республика)
- Хорхе Линарес (Венесуэла)
- Ричард Комми (Гана)
- Люк Кэмпбелл (Великобритания)
- Эммануэль Тагое (Гана)
- Ли Селби (Великобритания).
Основные достижения Василия Ломаченко:
- В 2008 году в Пекине стал олимпийским чемпионом.
- На Олимпиаде 2012 года, которая проходила в Лондоне, снова стал лучшим.
- В составе команды "Украинские атаманы" Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
- Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC.
Напомним, в 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.
Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.