Перед началом занятия команда поздравила нового тренера с 75-летием, а капитан Сергей Сидорчук вручил Луческу клубную футболку с 75-м номером.

Киевское "Динамо" начало подготовку к сезону под руководством нового тренерского штаба. Днем 30 июля часть игроков прошла плановое предсезонное медобследование, а уже вечером команда собралась на клубной базе, чтобы провести первую тренировку.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Он хочет трофеев!

Перед началом тренировки президент "Динамо" Игорь Суркис представил команде нового главного тренера, начав с поздравлений в адрес юбиляра, отметившего накануне свое 75-летие. Капитан команды Сергей Сидорчук вручил Мирче Луческу клубную футболку с 75-м номером.

Новый тренер принял символический презент, заметив, что лучшим подарком для него будет чемпионство киевского "Динамо" по итогам сезона.

"Он (Мирча Луческу) хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам, чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду", – сказал Суркис игрокам.

Начинайте готовиться к большим баталиям

Далее перед командой выступил Мирча Луческу.

"Вы все начинаете с одного уровня, с чистого листа. Я хочу, чтобы каждый из вас доказывал, каждый старался пробиваться в основной состав. Все зависит от вашего отношения к футболу… Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время проходит очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с сегодняшнего дня. Для меня самое главное – это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык", – сказал Луческу.

Первое занятие оказалось довольно длительным. Тренировочное поле команда покинула спустя два часа после его начала.

После тщательной разминки игроки выполняли упражнения с мячом и бег в четырех группах вокруг поля. В конце тренировочной сессии Мирча Луческу поблагодарил команду и озвучил план на следующий день.

Сегодня, 31 июля, вторая группа игроков пройдет медобследование, а вечером "Динамо" проведет вторую тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

Отметим, назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" Киев стало большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.