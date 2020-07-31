1,2 млн долларов – это мало. Бой Ломаченко – Лопес может сорваться из-за гонорара

Объединительный бой чемпионов легкого веса Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса оказался на грани срыва, из-за того, что соперника украинца не устроил предложенный гонорар. Об этом проинформировал спортивный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер в Twitter.

"До ориентировочной даты боя осталось чуть больше 60 дней, и наши источники сообщают, что Теофимо смирился с защитой своего титула против другого соперника. Есть ли шанс спасти бой Ломаченко – Лопес?", – написал Коппинджер.

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По его данным, американец считает недостаточной предложенную ему сумму в размере 1,2 млн долларов и требует намного больше. Теперь Лопес ищет более прибыльный вариант.

Что касается Василия Ломаченко, он согласился на гонорар в размере более 3,25 млн долларов.

Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 3 октября.

14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.