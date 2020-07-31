Пилот "Формулы-1" Серхио Перес заразился коронавирусом

Мексиканец стал первым гонщиком чемпионата мира по автогонкам, который подхватил инфекцию после старта сезона.

Мексиканский гонщик "Формулы-1" из команды Racing Point Серхио Перес заразился коронавирусом. Он стал первым гонщиком чемпионата мира по автогонкам в этом классе машин, который подхватил инфекцию после старта сезона.

Об этом сообщает пресс-служба “Формулы-1”.

Изначально мексиканец пропустил обязательную пресс-конференцию из-за того, что его первый тест на COVID-19 показал сомнительный результат. Пилот сдал повторный анализ, который оказался положительным.

Таким образом, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, которое состоится на трассе “Сильверстоун” с 31 июля по 2 августа. Позже команда Переса назовет пилота, который его заменит.

В Racing Point сообщили, что Перес чувствует себя хорошо.

"Серхио чувствует себя хорошо и находится в хорошем настроении. Но он продолжит самоизоляцию, в соответствии с требованиями органов общественного здравоохранения. Безопасность является конечным приоритетом для команды и спорта", – говорится в заявлении команды гонщика.

После трех этапов мексиканец занимает шестое место в общем зачете, набрав 22 очка. В Кубке конструкторов Racing Point идет на четвертой строчке, имея в активе 40 очков.

Напомним, именитый сербский теннисист Новак Джокович, который ранее выступал против обязательного вакцинирования от COVID-19 для спортсменов, признался, что у него с женой Еленой диагностировали коронавирус.