Коронавирус в Украине

В Украине болельщикам разрешат ходить на футбольные матчи

В Украине болельщикам разрешат ходить на футбольные матчи

Фото: Zik

Требования, в частности, будут касаться заполнения секторов.

В Украине начнут постепенно пускать зрителей на футбольные матчи, но с соблюдением определенных требований карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Требования, в частности, будут касаться заполнения секторов.

Основными требованиями для допуска зрителей на футбольные матчи являются:

  • заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25%;
  • соблюдение социальной дистанции;
  • обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах;
  • проведение проверки температуры на входе.

Напомним, ранее стало известно, по каким критериям будет происходить деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа. Киев попал в зеленую зону карантина. В красную зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновецкой области.