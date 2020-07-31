В Украине болельщикам разрешат ходить на футбольные матчи
Требования, в частности, будут касаться заполнения секторов.
В Украине начнут постепенно пускать зрителей на футбольные матчи, но с соблюдением определенных требований карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Требования, в частности, будут касаться заполнения секторов.
Основными требованиями для допуска зрителей на футбольные матчи являются:
- заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25%;
- соблюдение социальной дистанции;
- обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах;
- проведение проверки температуры на входе.
Напомним, ранее стало известно, по каким критериям будет происходить деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа. Киев попал в зеленую зону карантина. В красную зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновецкой области.