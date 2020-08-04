Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл престижный турнир в Испании

В финале соревнований "Open Ciudad de Béjar", которые входят в национальную серию турниров "IBP Tennis Series", Эрик Ваншельбойм одержал победу, обыграв 19-летнего испанца Алехандро Моро.

Об этом сам теннисист написал в Instagram.

Украинский спортсмен обыграл Алехандро Моро в двух сетах со счетом 6:0, 6:3.

«Счастлив, что выиграл свой первый титул на испанских кортах. Надеюсь, что в следующий раз, когда это случится, не нужно будет носить маски», – написал он в подписи к снимкам с турнира.

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На данный момент Ваншельбойм находится на 15 месте в неофициальном ранкинге ATP, среди тех, кто родился после 2001 года. Помимо этого, он занимает 699 место в официальном рейтинге ATP.

Ваншельбойм в этом году запомнился своим выступлением на турнире Eastern European Championships , где он смог попрактиковаться в игре с теннисистами из топ-100 рейтинга ATP.

Эрик Витальевич Ваншельбойм родился 15 июля 2001году в Сараево, Босния и Герцеговина. Представляет Украину но ведет спортивную карьеру за границей, тренируется в Аликанте (Испания) совместно с главным тренером – Руне Томсен (Дания).

Напомним, первая ракетка мира Эшли Барти пропустит американскую серию турниров из-за риска коронавируса.