Свитолина вошла в десятку теннисисток десятилетия

За 10 лет украинская спортсменка выиграла 14 турниров

Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток последнего 10-летия, заняв восьмое место из 20 в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рейтинг опубликован на сайте WTA.

В него включены 20 действующих теннисисток, которые набрали наибольшее количество баллов с 2010 года.

Первое место досталось американке Серене Уильямс, которая выиграла 11 турниров и заработала более 66 тыс. баллов (на 20 тыс. больше, чем любая другая теннисистка).

В пятерку лучших вошли чешка Петра Квитова (46 385 баллов), румынская теннисистка Симона Халеп (44 590 баллов), немка Анжелика Кербер (41 090 баллов) и белоруска Виктория Азаренко (39 235 баллов).

Свитолина набрала 26 164 баллов, которые обеспечили ей восьмое место в рейтинге. За 10 лет украинская теннисистка выиграла 14 турниров. Ее наивысшим достижением в карьере является третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Как ранее сообщал Фокус:

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина предложила комплекс упражнений для поддержания физической формы, которые можно выполнять дома во время карантина.