Свитолина разгромно проиграла в 1/16 Australian Open и вылетела из турнира

Украинка уступила 32 ракетке мира Гарбинье Мугурусой

Пятая ракетка мира Элина Свитолина уступила в матче 1/16 финала "Большого шлема" Australian Open испанской теннисистке Гарбинье Мугурусой. Об этом сообщает sportarena.

В матче, который продлился всего один час и восемь минут, Свитолина совершила 12 невынужденных ошибок. Украинка не осуществила брейков, отдав 4 подачи сопернице. Сам матч закончился со счетом – 1:6, 2:6.

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В одиночном разряде турнира больше не остспалось представительниц Украины. Ранее из Australian Open вылетели Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета впервые прокомментировал слухи касательно перехода украинского защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко в состав "канониров".