Главный тренер "Арсенала" отказался обсуждать с журналистами интерес к Матвиенко
2020-01-25 13:43:00
Артета заявил, что не будет обсуждать трансферную политику клуба
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета впервые прокомментировал слухи касательно перехода украинского защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко в состав "канониров". Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
"Я не буду публично обсуждать трансферную политику клуба. Мы пытаемся все делать изнутри. Если появятся новости, то обещаю, мы пообщаемся с вами, ребята", - заявил Артета.
Сегодня в СМИ появилась новость, что "Арсенал" нашел альтернативу Матвиенко в лице испанского центрбека Пабло Мари из бразильского "Фламенго".
Напомним, что "горняки" выставили ценник за своего основного защитника в 35 миллионов евро. Позже появилась новость, что англичане готовы арендовать игрока национальной сборной Украины за пять миллионов евро с опцией обязательного выкупа в 26 миллионов евро.
Как ранее сообщал Фокус:
- Футбольный клуб из первой украинской лиги растрорг контракт со своим игроком из-за его поездки в Россию.
- Голкипер "Шахтера" и сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих футболистов старше 35 лет.