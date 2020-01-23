Роналду забил гол в 15 из 17 клубных турниров, в которых принимал участие

34-летнему португальцу не удалось забить только в Суперкубке Англии и в Кубке УЕФА

Открыв счет в четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Ромы" (3:1), форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отличился забитым голом в 15-ом из 17-ти клубных турниров, в которых он играл. Об этом сообщает Opta.

34-летнему португальцу не удалось забить только в Суперкубке Англии и Кубке УЕФА. Существует большая вероятность того, что матчи этих двух турниров так и останутся лично для Криштиану "сухими", так как он не выступает в Англии, а его нынешний клуб постоянно является участником Лиги чемпионов.

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Гол в ворота "Ромы" стал для Роналду седьмым в текущем году в четырех матчах.

Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах на клубном уровне, в которых забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт португальца с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. В своей профессиональной карьере, португалец выступал лишь за четыре клуба: лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Как ранее писал Фокус:

В июле 2018 года Криштиану Роналду покинул испанский ФК "Реал" (Мадрид) и перешел в итальянский "Ювентус" (Турин).