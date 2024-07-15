Кейт Миддлтон вручила награду победителю Уимблдона Карлосу Алькарасу (фото)

Принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Она с большим удовольствием выполнила свою почетную миссию и вручила спортсменам их трофеи.

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За финалом самого престижного теннисного турнира следили болельщики не только Великобритании, но и всего мире. Испанец Карлос Алькарас второй год подряд обыграл звездного серба Новака Джоковича. Награду победителю 14 июля вручила принцесса Кейт Миддлтон, сообщает Рeople.

42-летняя Кейт вышла на Центральный корт после финала мужского одиночного разряда, чтобы вручить призы спортсменам в качестве покровительницы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Кейт занимает эту должность с 2016 года по поручению покойной королевы Елизаветы ІІ. Супруга принца Уильяма в последний раз вручала трофеи в мужском финале в прошлом году, где Алькарас также победил Джоковича.

Когда оба игрока принимали свои трофеи, они слегка поклонились Кейт. Она тепло пожала им руки, поздравила с победами и обменялась парой слов, вручая им престижные награды.

Принцесса Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Карлос Алькарас получил награду из рук Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В этом году это второе публичное появление принцессы Уэльской на публике. На спортивном мероприятии принцесса Уэльская была одета в ярко-фиолетовое платье от британского бренда Safiyaa, которое она дополнила изящными лодочками Camilla Elphick. В завершение образа – одна из любимых сумок Кейт L.K. Bennett и аккуратные серьги Pariah.

Ранее, 12 июля, Фокус писал, что Кейт Миддлтон отказала королю Чарльзу III в одной необычной просьбе. Несмотря на отказ, принцесса Уэльская и ее свекор продолжают поддерживать теплые отношения. Сейчас они оба лечатся от рака.