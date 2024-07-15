Кейт Міддлтон вручила нагороду переможцю Вімблдону Карлосу Алькарасу (фото)

Принцеса Уельська є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Вона з великим задоволенням виконала свою почесну місію і вручила спортсменам їхні трофеї.

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За фіналом найпрестижнішого тенісного турніру слідкували вболівальники не лише Великої Британії, а й усього світу. Іспанець Карлос Алькарас другий рік поспіль обіграв зіркового серба Новака Джоковича. Нагороду переможцю 14 липня вручила принцеса Кейт Міддлтон, повідомляє Рeople.

42-річна Кейт вийшла на Центральний корт після фіналу чоловічого одиночного розряду, щоб вручити призи спортсменам як покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Кейт обіймає цю посаду з 2016 року за дорученням покійної королеви Єлизавети ІІ. Дружина принца Вільяма востаннє вручала трофеї в чоловічому фіналі минулого року, де Алькарас також переміг Джоковича.

Коли обидва гравці приймали свої трофеї, вони злегка вклонилися Кейт. Вона тепло потиснула їм руки, привітала з перемогами і обмінялася кількома словами, вручаючи їм престижні нагороди.

Принцеса Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Карлос Алькарас отримав нагороду з рук Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Цього року це друга публічна поява принцеси Уельської на публіці. На спортивному заході принцеса Уельська була одягнена в яскраво-фіолетову сукню від британського бренду Safiyaa, яку вона доповнила витонченими човниками Camilla Elphick. На завершення образу — одна з улюблених сумок Кейт L.K. Bennett й акуратні сережки Pariah.

Раніше, 12 липня, Фокус писав, що Кейт Міддлтон відмовила королю Чарльзу III в одному незвичайному проханні. Незважаючи на відмову, принцеса Уельська та її свекор продовжують підтримувати теплі стосунки. Зараз вони обидва лікуються від раку.