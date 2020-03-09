Свитолина победила на турнире WTA в мексиканском Монтеррее
2020-03-09 16:21:34
Украинка завоевала cвой 14-й титул в карьере и вернулась на пятую строчку в рейтинге WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на турнире WTA в мексиканском Монтеррее, обыграв в финале чешскую теннисистку Марию Боузкову – 7:5, 4:6, 6:4.
Об этом сообщает iSport.
Игра продолжалась более 3 часов и проходила в упорной борьбе. Боузкова активно начала и повела 2:0, но Элина быстро вернула равновесие и сравняла счет. Дальше игра проходила в равной борьбе, но все-таки нашей спортсменке удалось выиграть первый сет со счетом 7:5.
Во втором сете соперницы уверенно брали свои подачи, но удача улыбнулась Боузковой, которая взяла его со счетом 4:6.
На старте решающей партии в счете вновь повела чешка, выиграв первый гейм, но дальше 4 гейма подряд на свой счет записала украинская теннисистка. В итоге Свитолина победила в игре, реализовав свой первый матчбол на подаче соперницы.
Победив на этом турнире, Свитолина завоевала cвой 14-й титул в карьере и вернулась на пятую строчку в рейтинге WTA.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе Элина Свитолина уступила в матче 1/16 финала "Большого шлема" Australian Open испанской теннисистке Гарбинье Мугурусой.
- В ноябре 2019 года Свитолина проиграла австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA в Китае.