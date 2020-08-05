В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" 3:0

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве победил "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Все три мяча были забиты в самом конце игры.

Матч проходил при пустых трибунах, а перед началом встречи команды минутой молчания почтили память всех, чьи жизни унесла пандемия.

В начале первого тайма инициативой завладели немецкие футболисты, однако "Шахтер" грамотно оборонялся, отвечая контратаками. Постепенно горняки выровняли игру и у ворот "Вольфсбурга" начали появляться опасные моменты.

На 26 минуте супер шанс открыть счет имел атакующий полузащитник "Шахтера" Марлос. Получив мяч в штрафной площадке, натурализованный украинец мощно пробил в ближний угол, но мяч угодил в стойку ворот. На 33 минуте пробил по воротам соперника из пределов штрафной Николай Матвиенко, но попал во вратаря. Через 2 минуты с отличной позиции пробивал Жуниор Мораес, вновь забить не удалось. В итоге, на перерыв команды ушли при счете 0:0.

В начале второго тайма Марлос вывел Мораеса практически один на один с вратарем "Вольфсбурга", но его переиграть не удалось. На 53 минуте отличный шанс имел Тайсон. Он тоже вышел практически на свидание с вратарем, но не сумел попасть точно в угол ворот, пробив мимо.

Первый раз в площадь ворот Андрея Пятова "Вольфсбург" пробил на 60 минуте со штрафного. Удар пришелся во вратаря "горняков". А уже через несколько минут судья удалил защитника "Шахтера" Давида Хочолаву за фол последней надежды (перед этим судья назначил пенальти в ворота "Шахтера", но отменил его после проверки момента с помощью системы VAR).

Впрочем, немцы играли в большинстве недолго. Немецкий футболист получил вторую желтую карточку за фол на Мораесе.

На 89 минуте удача наконец-то улыбнулась "Шахтеру". Додо сделал точную передачу в центр штрафной Мораесу, и тот точным ударом поразил ворота. На 90 минуте Соломон закрепил успех "горняков", реализовав момент, когда остался практически один напротив вратаря. А еще спустя несколько минут, точку поставил Мораес. После ошибки защитника он вышел один на один с вратарем и точно пробил. В итоге 3:0 в пользу "Шахтера".

Остальные встречи Лиги Европы, от четвертьфинала и до финала, пройдут в Германии и будут состоять из одного матча.