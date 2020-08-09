У двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус

У двух игроков киевского "Динамо" обнаружен коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Заболели форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", – говорится в сообщении.

После этого, всем игрокам команды в экстренном порядке были проведены тесты на коронавирус. Результаты оказались негативными.

Назарий Русин и Роман Вантух уже изолированы от команды, и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме, а медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

21-летний Русин первую половину сезона 2019/2020 провел в "Заре", после чего был возвращен в Киев и пользовался спросом у Алексея Михайличенко, но особых результатов не показал. Всего за "Динамо" провел 32 матча в УПЛ в которых забил 7 голов.

22-летний Вантух за "Динамо" в чемпионате Украины еще не дебютировал. Сдавался в аренду донецкому "Олимпику" и "Александрии", где неплохо о себе заявил.

Напомним, врач сборной Украины и харьковского "Металлиста" 48-летний Антон Худаев умер от коронавируса. Он стал первой утратой в украинском спорте от COVID-19.