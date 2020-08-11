Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет со швейцарским "Базелем" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет на "Арене АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

"Шахтер" остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/2020. Из-за пандемии коронавируса, УЕФА приняла решение доиграть Лигу Европы в экспресс-формате, то есть выход в следующий этап турнира будет решаться в одной игре, а не в двух, как было всегда. Это означает, что в случае победы, "Шахтер" выйдет в полуфинал.

На пути к четверьфиналу Лиги Европы.

На пути к четвертьфиналу, обе команды выбили из борьбы немецкие клубы. "Шахтер" по сумме двух встреч одолел "Вольфсбург" (на выезде 2:1 и 3:0 в Киеве), а швейцарцы не оставили шансов "Айнтрахту", победив в первой игре на выезде с разгромным счетом 3:0, а у себя дома дожали соперника, выиграв с минимальным счетом 1:0.

История встреч двух команд.

Ранее "Шахтер" и "Базель" встречались в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2008/09. Тогда "горняки" победили в двух матчах (2:1 в гостях и 5:0 в Донецке). Именно в том сезоне "Шахтер" под руководством нынешнего наставника киевского "Динамо" Мирчи Луческу впервые в своей истории добыл европейский трофей. Команде не удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но зато она продолжила борьбу в Кубке УЕФА и выиграла его, одолев в финале немецкий "Вердер" 2:1.

Всего за свою историю команды играли между собой четыре раза. Помимо встреч в групповом этапе Лиги чемпионов соперники встречались в 1996 году в Кубке Интертото, когда сыграли вничью 2:2, а в 2009 провели еще товарищеский матч, в котором украинская команда разгромила швейцарцев - 3:0.

Участие в финальной стадии еврокубков.

Этот четвертьфинал станет для "Шахтера" пятым в истории участия в еврокубках. В случае победы, горняки в третий раз будут участвовать в полуфинале. В победном сезоне-2008/2009, Шахтер вышел в четвертьфинал впервые. В сезоне-2015/2016 "оранжево-черные" играли в полуфинале Лиги Европы второй раз, но уступили по сумме двух встреч испанской Севилье.

Состав на игру.

"Горняки" отправились на поединок Гельзенкирхен с 25 футболистами. Из-за удаления в игре с "Вольфсбургом" команде не сможет помочь Давид Хочолава.

"Базель" не сможет рассчитывать на основного вратаря Йонаса Омлина, полузащитников Эрика Рамиреса и Луку Дзуффи. Также, из-за перебора карточек четвертьфинал пропустит центральный защитник Эрай Джюмерт.

Что дальше?

Победитель этой встречи сыграет в полуфинале с итальянским "Интером", который ранее обыграл "Байер" - 2:1. Матч состоится 17 августа в Дюссельдорфе, а финал Лиги Европы пройдет четырьмя днями позднее в Кельне.

Отметим, что букмекеры верят в победу украинского клуба, а полузащитник "Базеля" Таулант Джака накануне сказал, что "Шахтер" – клуб уровня Лиги чемпионов и имеет все шансы, чтобы получить трофей Лиги Европы сезона 2019-20 годов.

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