В 1/4 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" не оставил шансов швейцарскому "Базелю", обыграв его со счетом 3:0, и в третий раз в своей истории вышел в полуфинал еврокубков.

Матч проходил в немецком Гельзенкирхене. Из-за коронавируса на трибунах не было зрителей, а судьба противостояния решалась в одной очной встрече соперников.

Отметим, что в стартовом составе "Шахтера" вышел чемпион мира U-20 Валерий Бондарь. Он заменил дисквалифицированного Давида Хочолаву, который в киевском матче с "Вольфсбургом" получил красную карточку. Для Бондаря это матч стал дебютным в еврокубках.

"Горняки" открыли счет в дебюте игры. Сразу после стартового свистка "Шахтер" завладел мячом, и пошел в атаку. Уже на второй минуте Жуниор Мораес головой замкнул подачу с углового, открыв счет в матче.

После припущенного гола "Базель" заиграл активнее и на 12 минуте реально угрожал воротам Пятова. Игрок швейцарской команды прорвался в штрафную "Шахтера" и пробил с острого угла – мяч пролетел рядом с дальней стойкой.

На 22 минуте "Шахтер" провел блестящую атаку. Марлос отдал на Патрика, тот неожиданно пропустил на Тайсона и бразилец ударом в одно касание отправил мяч в сетку. "Шахтер" увеличил разрыв до 2:0.

На 30 минуте "Шахтер" имел еще один супер-момент. Мораес пробивал с близкого расстояния, но его удар парировал вратарь.

В коцовке тайма после удара Маркоса Антонио от очередного гола швейцарцев спасла перекладина, а добивание Мораеса заблокировал защитник.

Во втором тайме "Шахтер" продолжал атакующие действия, комбинируя в середине поля и возле штрафной площадки соперника.

"Базель" пытался переломить игру, и на 66 минуте имел шанс сократить разрыв с счете. "Шахтер" ошибся в защите, но игрок швейцарской команды пробил мимо ворот, которые уже были пустыми.

Несмотря на некоторые погрешности в обороне, "горняки" продолжали атаковать, чтобы увеличить счет, и добились своего.

На 74 минуте судья назначил пенальти в ворота "Базеля" за фол против Тайсона, а Алан Патрик реализовал его, точно пробив верхний угол ворот. Счет стал разгромным – 3:0.

Но "Шахтер" не остановился и на этом. В ходе быстрой контратаки Тете вывел Додо один на один с вратарем, а а тот точно пробил в дальний угол ворот – 4:0.

Уже после окончания основного времени швейцарцам удалось забить гол престижа. Рикки ван Волфсвинкел замкнул прострел с правого фланга.

В итоге, убедительная победа "Шахтера" со счетом 4:1 и выход в полуфинал Лиги Европы. Там горнякам предстоит встретиться с именитым "Интером".