ФК "Динамо" Киев представил новую форму, в которой будут выступать футболисты в сезоне-2020/21. На экипировке киевлян появится тонкая синяя полоса на белом фоне. Шорты при этом останутся белого цвета.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб – не исключение. Однако самое важное – это двигаться к новым победам и свершениям. Особенно, если рядом преданные болельщики, которые всегда поддерживают свою команду", – говорится в сообщении.

Официальным спортивным партнером "бело-синих" выступил бренд спортивной экипировки New Balance. Его технологии позволили создать ткань NB DRY, которая быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, а также обеспечивает лучший теплообмен.

Дизайн домашней формы – сине-голубые полосы на белом, выездной – голубые полосы на синем.

"Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Кроме того, в этом году у команды появится третий комплект формы.

"Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку — девиз "Киев — это мы" на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков и родного города. Единство, которое делает нас сильнее", – пишет официальный сайт клуба.

"Это – наша новая полоса. Это — наши традиции. Это — наша команда.

Это – наш город. Киев — это мы!", – заявило "Динамо".

Напомним, киевское "Динамо" подало заявку на чемпионат 2020/21. С учетом футболистов молодежной команды в список попал 71 игрок.

Отметим, что в списке присутствуют игроки, вернувшиеся из аренды – Александр Тымчик, Богдан Леднев, Сергей Булеца и Владислав Супряга. Кроме того, в команде пока остается Жерсон Родригеш, который со скандалом вернулся из аренды в Турции. А вот для Дениса Гармаша места не нашлось.