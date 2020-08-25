Даяна Ястремская пробилась в третий раунд теннисного турнира Western & Southern Open

В следующем поединке Даяна встретится с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в 1/8 финала теннисного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке, одолев американку Бернарду Перу. Об этом сообщает iSport.

Поединок продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счетом 7:6(5), 4:6, 6:3 в пользу украинки. За это время Ястремская реализовала пять брейк-поинтов из шести, шесть раз подала навылет и сделала шесть двойных ошибок.

В следующем раунде Ястремской будет противостоять экс-первая ракетка мира Наоми Осакой из Японии. Соперницы еще ни разу между собой не играли.

Отметим, что на старте соревнований Даяна добыла непростую победу над Винус Уильямс.

Турнир Western & Southern Open с призовым фондом в 2 миллиона 250 тысяч долларов обычно проходит в Цинциннати накануне US Open. Из-за пандемии коронавируса турнир в этом году перенесли в Нью-Йорк.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина не примет в этом году участие в US Open из-за пандемии коронавируса.