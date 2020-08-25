Мирча Луческу против "Шахтера"! Уже давно у поединка за Суперкубок Украины не было столь громкой вывески. Многолетний экс-наставник дончан, обладатель всех тренерских рекордов в истории "горняков" впервые противостоял своему бывшему клубу, да к тому же во главе принципиального соперника.

Однако, вживую понаблюдать за историческим поединком смогли единицы. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, игра проходила без зрителей. Из-за чего, кстати, у нынешнего Суперкубка отсутствовал призовой фонд, в последние годы составлявший 2 млн. гривен (в УПЛ заверяют, что он формируется исключительно с продажи билетов). И даже аккредитацию на матч смогли получить очень ограниченное количество представителей СМИ – всего чуть более 30 пишущих и снимающих журналистов.

Но при все при этом, по всему внешнему периметру "Олимпийский" окружала довольно плотная цепь полиции.

Лично у меня слоган поединка возник сразу и безальтернативно – "Мистер против Мистера", по аналогии с легендарной голливудской мелодрамой "Крамер против Крамера". Дело в том, что еще с 2002 года, когда "Шахтер" возглавил первый иностранный тренер Невио Скала, пошла традиция: всех наставников-варягов, работавших с "горняками", принято называть Мистер. Соответственно нынче Мистером является Луиш Каштру. Но поскольку Мирча Луческу провел у руля дончан в два раза больше времени, чем все остальные зарубежные коучи вместе взятые, то для многих болельщиков "Шахтера" именно румын до сих пор остается главным Мистером всех времен и народов.

Перед стартовым свистком было интересно, кто из тренеров первым пойдет на контакт. Инициативу на себя взял более молодой – Каштру подошел к динамовской скамейке, и два Мистера тепло пообщались друг с другом, напоследок обменявшись дружеским похлопывания. А незадолго до этого к Луче подбежал Тайсон, обнявшись со своим бывшим наставником как с очень близким человеком.

Со стартовым свистком оба тренера играющих команд расположились у кромки технических зон, живо переживая все, происходящее на поле, и давая подсказки своим подопечным. Причем, было заметно, что Луческу волнуется больше, и это стало особенно очевидным спустя 15 минут после начала игры, когда начался дождь, быстро перешедший в ливень. Каштру предпочел спрятаться под навес скамейки, а Мирча остался стоять под струями воды. Кто-то из динамовских администраторов вынес ему сначала куртку, затем большое полотенце в качестве накидки на голову. В таком виде румынский коуч киевлян и простоял в лужах на беговой дорожке до самого перерыва. Конечно, промокнул до нитки, но наградой за стойкость ему стали два гола его подопечных, забитых уже к 30 минуте. Сначала Сидорчук мастерским забросом нашел на дальней штанге одинокого де Пену.

А затем Жерсон Родригес, убежав в контратаку, не стал сближаться с вышедшим ему навстречу Пятовым, а просто перебросил мяч по красивой дуге за спину голкиперу – и это уже 0:2!

Но "Шахтер", оказавшись в столь непростой ситуации, не раскис – ни в прямом, ни в переносном смысле, а включил максимальные обороты, надолго переместив игру на динамовскую половину поля. Вскоре Жуниор Мораес один мяч отыграл: перепрыгнул Кенджеру и головой пробил мимо Бущана.

А незадолго до перерыва Тете мог и сравнять счет, но его мощный удар приняла на себя перекладина.

Почти вся вторая половина встречи проходила в непрекращающихся атаках "Шахтера". У Пятова работы вообще не было, и голкипер дончан расхаживал далеко за пределами своей штрафной, время от времени – чтобы согреться под непрекращающимся дождем – делая легкую разминку. Зато у противоположных ворот было жарко, "пожары" во владениях Бущана вспыхивали каждые 2-3 минуты. Но время шло, а на табло сохранялся счет первого тайма. Каштру поочередно усилил игру Марлосом, Соломоном и Коноплянкой, но дивидендов в виде еще одного, такого нужного гола, это тоже не дало. А вот два джокера Луческу – Андриевский и Соль – свое слово сказали, завершив голом едва ли не первую атаку киевлян во втором тайме: один навесил, другой точно пробил головой. 3:1 за 10 минут до конца – по такой это уже был занавес.

И хотя Каштру попытался пойти ва-банк, заменив центрбека Кривцова на еще одного форварда Фернандо, это было похоже на акт отчаяния. Финальный свисток Виталия Романова, второй год подряд обслуживавшего матч за Суперкубок, зафиксировал победу "Динамо", победу Луческу.

Таким образом, киевляне в третий раз подряд выиграли первый титульный поединок сезона, и обошли "Шахтер" по количеству побед в Суперкубке Украины. На счету бело-синих их стало 9, у "горняков" осталось 8. А Мирча Луческу, не только еще больше увеличил свое лидерство по победам в этом мини-турнире (их в активе румынского специалиста теперь 8), но и стал первым тренером, выигрывавшим трофей во главе двух разных команд. В свою очередь "Динамо" стало уже 8 клубом в тренерской карьере Луческу, с которым он выиграл какой-либо титул.