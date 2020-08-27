Клуб Реброва "Ференцварош" выбил из квалификации Лиги Чемпионов знаменитый "Селтик"
Венгерская команда добыла, пожалуй, свою наибольшую победу в эру Сергея Реброва.
Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" (Венгрия), который тренирует Сергей Ребров, выбил из квалификации Лиги Чемпионов знаменитый шотландский "Селтик", обыграв его на его же поле со счетом 2:1.
Об этом сообщает iSport.
Счет открыли венгры, забив мяч в ворота "Селтика" уже на 7-й минуте игры. В начале второго тайма "Селтик" сравнял счет, а на 75-й минуте встречи подопечные Реброва вновь вышли вперед, установив окончательный результат встречи.
Победу "Ференцвароша" можно назвать сенсационной, так как "Селтик" имеет наивысший рейтинг из числа чемпионов, играющих в квалификации Лиги чемпионов.
"Селтик" является обладателем наибольшего количества титулов победителя Кубка Шотландии (39), а также вторым клубом в Шотландии по общему количеству титулов, после "Глазго Рейнджерс". В 1967 году "Селтик" стал победителем Кубка европейских чемпионов.
Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа. В нём также примет участие киевское "Динамо".
Напомним, в этом году венгерский "Ференцварош" оформил второй раз подряд чемпионский титул под руководством Сергея Реброва в качестве главного тренера.
В честь 29-го Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский наградил Сергея Реброва орденом "За заслуги" ІІ степени.