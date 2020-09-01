В ночь с 31 августа на 1 сентября украинка Даяна Ястремская провела первый матч в рамках Открытого чемпионата США по теннису (US Open), в котором одержала верх над представительницей Австралии Астрой Шармой (6:3, 6:7, 7:6).

Об этом сообщает iSport.

Игра для украинки выдалась нелегкой. Первый сет Ястремская уверенно выиграла, но дальше уже выглядела хуже. Теннисистка заметно уставала и ошибалась. Во втором и третьем сетах дошло до тай-брейков и один из них Ястремской удалось выиграть.

Даяна Ястремская (Украина) – Астра Шарма (Австралия) 6:3, 6:7, 7:6

В следующем круге Даяне будет противостоять американка Мэдисон Бренгл.

Отметим, первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина не принимает в этом году участие в US Open из-за пандемии коронавируса.