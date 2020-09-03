Финский хоккейный клуб "Йокерит" не вылетел на выездную игру с минским "Динамо"

Ожидалось, что хоккеисты прилетят на игру в день матча и покинут Минск сразу после игры.

Финский хоккейный клуб "Йокерит", который должен был сегодня играть в Минске с местным "Динамо" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не вылетел в запланированное время из Финляндии.

Об этом сообщает Iltalehti.

"Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск", – сообщает Iltalehti.

Ожидалось, что "Йокерит" прилетит на игру в день матча и покинет столицу Беларуси сразу после игры.

Информацию об отмене поездки подтвердил в Twitter обозреватель издания Iltalehti Саша Хуттунен.

"Я позвонил в "Динамо" из Минска, где еще ничего не было известно. Решение пришло в самый последний момент. Завтра планируют вылететь в Ригу, где сыграют с местным "Динамо", – написал Хуттунен.

Telegram-канал NEXTA сообщил, что финская команда якобы отказалась играть с минским клубом из-за того, что его руководство поддерживает действующего президента Александра Лукашенко.

"Судя по всему, финны отказались играть с командой, руководство которой выступает на стороне диктатора", – говорится в сообщении NEXTA.

Напомним, международная хоккейная федерация (IIHF) пообещала следить за происходящими событиями в Беларуси и не исключает, что чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году должен совместно пройти в Беларуси и Латвии, будет перенесен в другие страны. Мировое хоккейное первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.