Звездный Неймар и еще два игрока ФК "Пари Сен-Жермен" заразились коронавирусом

В рядах французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" произошла вспышка коронавируса, о чем сообщили сами представители ФК в соцсетях. Однако они умолчали о том, кто именно заразился. Оказалось, среди заболевших знаменитый атакующий полузащитник ПСЖ и сборной Бразилии – Неймар. Об этом пишет CNN.

Кроме Неймара коронавирус также подхватили Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Все они только недавно отдыхали на Ибице в компании других игроков ПСЖ: Мауро Икарди, Андером Эррерой и Кейлором Навасом.

Неймар с друзьями на Ибице/Фото: Instagram neymarjr

В официальном пресс-релизе ПСЖ говорится, что "три игрока подтвердили положительный результат теста на Sars CoV2 и прошли соответствующие протоколы о состоянии здоровья. Все игроки и персонал будут продолжать проходить тестирование в течение следующих нескольких дней".

Напомним, ПСЖ уступил Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов 2019/20. Исход противостояния решил единственный гол Кингсли Комана.