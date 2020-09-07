"Манчестер Юнайтед" интересуется молодым защитником "Динамо" Виталием Миколенко

За четыре недели до закрытия трансферного окна английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении на позицию левого защитника 21-летнего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко.

Об этом пишет Manchester Evening News.

По информации портала, представители "Ман Юнайтед" были впечатлены игрой украинского футболиста и считают его подходящим вариантом для усиления левого фланга защиты.

В настоящее время Миколенко связан контрактом с "Динамо" до 2023 года.

Молодой футболист уже 8 раз привлекался в сборную Украины. В прошлом сезоне Миколенко провел в Украинской премьер-лиге 23 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, по трансферу Виталия Миколенко также вел переговоры "Наполи". Итальянский клуб предполагал за 21-летнего украинца 10 миллионов евро, но "Динамо" настаивало на сумме не меньше чем 35 миллионов. Стороны не пришли к согласию и переговоры прекратились.