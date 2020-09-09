Тестостерон – основной фактор. Суд отклонил апелляцию легкоатлетки Кастер Семени

Правила предписывают спортсменкам с аномально высоким уровнем тестостерона принимать препараты, снижающие его уровень, либо не выступать в женских соревнованиях.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бегуньи из ЮАР, двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени. Она пытается опротестовать правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В сообщении суда говорится, что тестостерон "является основным фактором, который определяет различные уровни спортивных достижений полов в легкой атлетике". Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), женщины с вариантом гена "46 XY DSD" имеют уровень тестостерона, который сопоставим с мужчинами. Это дает спортсменке конкурентное преимущество. "На основании этого решение CAS не может быть оспорено", – заключил суд.

Новые правила были опубликованы в апреле 2018 года. Семеня опротестовала их в CAS, но тот отклонил иск. После она обратилась в Федеральный суд Швейцарии. Апелляцию удовлетворили, но позднее суд изменил свое решение.

Согласно правилам IAAF, спортсменки, у которых уровень тестостерона в крови превышает 5 нмоль/л, должны снижать его с помощью гормональных препаратов, пока рассчитывают выступать в международных соревнованиях. Если они не хотят делать это, то им разрешат выступить в мужских соревнованиях, а также в женских, которые не относятся к международным турнирам.

CAS признал, что такая система имеет дискриминационный характер. Но такая дискриминация "является необходимой, разумной и пропорциональной для сохранения целостности женской атлетики".

Исключительность достижений Семени побудила IAAF провести расследование, в ходе которого возник вопрос о ее действительной половой принадлежности. Сообщалось, что спортсменка оказалась гермафродитом, в ее организме обнаружены яички, но отсутствуют внутренние женские половые органы.

В мае 2015 года Семеня заключила однополый брак.

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