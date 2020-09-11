Минздрав разрешил пускать болельщиков на футбольные матчи с соблюдением ограничений

Проведение международных матчей с болельщиками к тому же требует согласования с УЕФА.

Минздрав Украины частично разрешил посещение футбольных матчей болельщиками с ограничениями в зависимости от уровня эпидемиологической опасности региона. Проведение международных матчей с болельщиками еще требует согласования с УЕФА.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ), ссылаясь на ответ Минздрава на информационный запрос.

"Минздрав считает возможным частичное привлечение зрителей на футбольные матчи между профессиональными футбольными клубами (в том числе на международные матчи) и национальными сборными командами с соблюдением установленных противоэпидемиологических мер и ограничений", – отметили в ведомстве.

При проведении матчей в "зеленой" и "желтой" зоне карантина разрешено пребывание одного человека на пять кв. метров площади, с соблюдением обязательной дистанции между зрителями.

В "оранжевой" и "красной" зонах матчи должны проходить при участии не более 220 зрителей и не более одного человека на десять кв. метров площади.

В Минздраве также рекомендуют допускать в сектора не больше 25% болельщиков, чтобы свободными оставались места спереди, сзади, сбоку и по диагонали.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отметил, что матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября между Баварией и Севильей станет тестовым для привлечения зрителей.

"Если все пройдет хорошо, на что мы все очень надеемся, то наиболее вероятный следующий этап – согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных", – сказал Павелко.

Напомним, матч 2 тура "Рух" – "Шахтер", который должен был пройти 12 сентября, перенесли: у футболистов "Руха" обнаружили коронавирус.