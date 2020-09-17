Усик не отступает и хочет боя с Джошуа, – промоутер

Сам Джошуа, возможно, захочет этого избежать, чтобы встретиться в объединительном поединке с Тайсоном Фьюри.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик не отступает, и хочет провести бой против чемпиона IBF, IBO, WBO, WBA британца Энтони Джошуа после своего поединка с Дереком Чисорой.

Об этом он сказал в интервью BoxingScene.

"Александр верит, что уже готов выйти на ринг, одержать уверенную победу, и выйти на чемпионский бой в 2021 году", – сказал Хирн.

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа сейчас готовится к бою с обязательным претендентом Кубратом Пулевым из Болгарии. Усику же предстоит бой с Чисорой. Если они оба победят, Усик сможет потребовать обязательный бой против Джошуа в первой половине 2021 года.

Однако сам Джошуа, возможно, захочет этого избежать, чтобы встретиться в объединительном поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Усик точно не отступит. Он хочет драться с победителем боя Джошуа-Пулев за пояс WBO. Возможно, Чисора сможет нам помочь в этой ситуации, если сработает как Александр Поветкин в бою с Уайлдером (отправил Уайлдера в нокаут). Всякое может произойти", – сказал Хирн.

Он добавил, что у Джошуа всегда есть возможность оставить титул WBO ради боя с Фьюри.

Напомним, Александр Усик заявил, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. По словам Усика, он понимает, когда нужно вовремя уйти из большого бокса.