Суркис предложил Луческу переехать с тренировочной базы на квартиру

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о своих отношениях с Мирчей Луческу, а также прокомментировал игру с "АЗ Алкмаром" и предстоящий матч против "Гента" в плей-офф Лиги чемпионов.

Об этом сообщается на сайте киевского клуба.

"В матче с АЗ это была тренерская победа. Игроки выполнили все, что было им рекомендовано, и во втором тайме решили задачу", – сказал Суркис.

Он добавил, что главный тренер "Динамо" полностью поглощен работой с командой, постоянно находясь на базе.

"Тренировки проходят в таком же режиме, как и игра. Это самое главное. А еще, у него нет основного состава. Он смотрит, знакомится, разговаривает с футболистами каждый день и живет на базе. Я предлагаю, чтобы он переехал в квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Но у него еще идет знакомство с командой", – сказал президент "Динамо".

Игорь Суркис также сообщил, что будет вместе с командой на первом матче против бельгийского "Гента", и что об этом его попросил Луческу.

"Мирча пригласил меня полететь с командой на матч против "Гента", и я сказал, что я полечу. Только команда полетит в понедельник, а я полечу во вторник", – сказал Суркис.

Напомним, румынские СМИ ранее сообщали, что тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу предпочел жить на тренировочной базе команды в Конче-Заспе, а не в шикарной квартире в Киеве, потому что якобы не желает иметь дело с ультрас.