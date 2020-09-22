Ломаченко: В моей крови только победы

Украинский чемпион считает, что его бой с Лопесом войдет в историю.

Чемпион WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко заявил, что его предстоящий бой против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса может войти в историю бокса. Об этом украинец сказал в интервью BBC Sport.

Когда у Василия спросили, готов ли Лопес подняться выше в классе, тот ответил: "Я не знаю. Но наверное должен, потому что слишком много говорит".

"Он хороший боец, большой панчер, с отличной скоростью и мощью. Я знаю только одно, если ты что-то говоришь, ты должен доказать это в ринге. Это все. Посмотрим, что он скажет после боя", – добавил украинец.

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Ломаченко также заявил, что не думает о поражении в этом бою.

"Я не люблю проигрывать. Это моя мотивация. В моей крови только победы. У тебя очень большая конкуренция, когда ты на вершине. Все пытаются бросить тебе вызов, и это хорошо для бокса", – сказал украинский чемпион.

"В следующем поединке я буду боксировать с молодым чемпионом мира. Моя задача –объединить все титулы. Я думаю, что это будет бой, который войдет в историю", – подытожил Василий.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 17 октября. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Напомним, украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач заявил, что хотел бы, чтобы его соотечественник, Василий Ломаченко, проиграл в предстоящем бою Теофимо Лопесу. Отметим, что Редкач и Ломаченко конфликтуют между собой. Недавно Иван рассказал, что Ломаченко толкнул его в церкви с матом.