Украинский боксер будет учиться на факультете права и массовых коммуникаций.

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, ныне выступающий в супертяжелом дивизионе Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД).

Об этом сообщается на сайте телеканала "Интер".

В этот же ВУЗ поступил телеведущий телеканала Александр Данилевич. Он и рассказал, что ездил сдавать вступительные экзамены вместе с Александром Усиком.

Александр Усик и Александр Данилевич

"Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях. Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии", – отметил телеведущий.

В итоге, оба они стали студентами шестого факультета ХНУВД (права и массовых коммуникаций).

После экзамена именитым гостям провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках, познакомили с преподавателями, и даже пригласили поупражняться в стрельбе в тире, где проходят боевую подготовку будущие полицейские.

Сейчас Александру Усику 33 года, он уроженец Симферополя. Сейчас он готовится к поединку с британцем Дереком Чисорой, который предварительно запланирован на 31 октября на арене O2 в Лондоне.

Напомним, глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик не отступает, и хочет провести бой против чемпиона IBF, IBO, WBO, WBA британца Энтони Джошуа после своего поединка с Дереком Чисорой.