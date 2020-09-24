Также в нем сыграл роль экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Украинский супертяж Александр Усик снялся в клипе известного рэпера Сереги, сообщает iSport.

Боксер сыграл эпизодическую роль, в которой ударил горящим факелом в гонг. Для усиления эффекта Усик принес с собой чемпионский титул WBC и надел обувь разного цвета.

Кроме Усика в видео снялись российско-ирландский боец ММА Артем Лобов и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, бой Усика с британцем Чисорой официально подтвержден. Поединок пройдет 31 октября. Место проведения боя не указывается, но ранее сообщалось, что вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.

Недавно также стало известно, что Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД).