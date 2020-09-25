Ломаченко: Мое тело немного устало от бокса, но я в форме

Украинец заявил, что находится в шаге от своей мечты стать абсолютным чемпионом.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко, который готовится к бою за звание абсолютного чемпиона с Теофимо Лопесом, рассказал, что он думает по поводу своего возраста и формы.

Об этом передает Sky Sports.

Василий заявил, что 14-месячный перерыв, который у него был со дня последнего боя, пошел ему на пользу, все травмы залечились и не будут препятствием к успеху.

"Все хорошо. У меня был годичный перерыв без боев. Сейчас я здоров и счастлив. Мне 32 года, и я очень давно занимаюсь этим спортом. Конечно, мое тело немного устало, но у меня был перерыв. Я в хорошей форме", – сказал Ломаченко.

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Он добавил, что находится в шаге от своей мечты стать абсолютным чемпионом.

"Я в шаге от этого. Это была моя цель, когда я начал профессиональную карьеру… Хочу объединить пояса и вписать свое имя в историю бокса", – приводит издание слова Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 17 октября. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Напомним, украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач заявил, что хотел бы, чтобы его соотечественник, Василий Ломаченко, проиграл в предстоящем бою Теофимо Лопесу. Отметим, что Редкач и Ломаченко конфликтуют между собой. Недавно Иван рассказал, что Ломаченко толкнул его в церкви с матом.