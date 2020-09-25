Майк Тайсон впервые проголосует на президентских выборах

Раньше легендарный боксер считал, что ему голосовать запрещено из-за уголовного прошлого.

Легендарный американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон собирается проголосовать на предстоящих президентских выборах в США впервые в своей жизни. Об этом он написал в Twitter.

Тайсон признался, что раньше не ходил на выборы, потому что считал, что ему голосовать запрещено из-за уголовного прошлого.

"Эти выборы будут моим первым голосованием. Я никогда не думал, что смогу голосовать из-за моего уголовного досье. Я горжусь тем, что, наконец, проголосую", – написал Тайсон.

Рядом с сообщением он разместил ссылку на регистрацию для голосования и оставил хэштег "#NationalVoterRegistrationDay (Национальный день регистрации для голосования).

В США некоторые штаты могут лишить права голосовать тех граждан, у которых есть уголовные обвинительные приговоры.

В 1992 году Тайсон был осужден и приговорен к шести годам тюремного заключения. Ему было предъявлены обвинения в изнасиловании и девиантном сексуальном поведении. Он был освобожден через три года.

Новый закон, вступивший в силу в его родном штате Невада в 2019 году, теперь позволит Тайсону проголосовать, независимо от криминального прошлого.

Как сообщается на сайте штата, согласно новому закону, любой житель Невады, осужденный за тяжкое преступление, восстанавливается в своем праве голоса сразу же после освобождения из тюрьмы.

Напомним, сейчас легендарный боксер готовится выйти на ринг. Он усиленно тренируется и заметно похудел. Соперником Тайсона должен стать Рой Джонс-младший. Правда, бой уже перенесли с сентября на ноябрь - организаторы хотят дождаться момента, когда можно будет пустить фанатов на трибуны.