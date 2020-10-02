Фьюри: меня, Уайлдера и Усика не побьет ни один супертяж

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал трех лучших представителей дивизиона, включив в это число Александра Усика и исключив из него Энтони Джошуа.

Об этом он сказал в интервью Youtube-каналу iFL TV.

"Вот у нас есть топ-15 мирового рейтинга, да? Любой боец из этого списка способен побить любого другого, кроме трех лучших. Тройка, которую они не смогут победить – это я, Деонтей Уайлдер и Александр Усик. Все остальные могут побить друг друга. Но они не способны одолеть меня, Уайлдера и Усика, потому что в любом случае мы будем выглядеть намного лучше, – заявил Фьюри.

Он так же объяснил, почему, на его взгляд, Усик превосходит Джошуа.

"Почему я выбрал Усика, а не Джошуа? Дело в том, что Энтони готов принять удар, чтобы донести свой. А в хэвивейте этого делать нельзя, поскольку ты рискуешь пропустить удар. За Усиком я этого не замечал", – сказал Фьюри.

Напомним, бой Усика с британцем Чисорой официально подтвержден. Поединок пройдет 31 октября. Место проведения боя не указывается, но ранее сообщалось, что вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.

Недавно также стало известно, что Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД).