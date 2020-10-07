45-летний Шовковский внесен в заявку сборной Украины на матч с Францией

Сегодня, 7 октября, в Париже на стадионе "Стад де Франс" пройдет товарищеский матч, в котором Украина сыграет против команды Франции. 45-летний ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявлен как вратарь на матч. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался только один здоровый голкипер.

Тренерский штаб также сообщает, что не рассматривает Шовковского как обязательного участника матча. Он может сыграть, если единственный здоровый вратарь Георгий Бущан сдаст положительный тест на короновирус или получит травму в матче.

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Сам Шовковский прокомментировал свое назначение в Инстаграм:

Результаты тестов будут около 16.00, а начало самого поединка – в 22.10.

Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года, но поддерживает себя в хорошей физической форме, регулярно проводя индивидуальные тренировки.

Напомним, перед товарищеским матчем со сборной Франции у двух футболистов сборной Украины, голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, диагностировали коронавирус. Положительный результат теста также у шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича. А 6 октября у 26-летнего защитника клуба “Лион” и сборной Франции Лео Дюбуа подтвердился положительный результат на COVID-19. Он уже отправился на самоизоляцию.