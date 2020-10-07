Лига чемпионов: "Реал" не будет играть с "Шахтером" на "Сантьяго Бернабеу"

Команды встретятся на стадионе "Альфредо Ди Стефано", который расположен на тренировочной базе "сливочных" и вмещает 6 тысяч зрителей.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА разрешил мадридскому "Реалу" принять донецкий "Шахтер", и все матчи группового турнира Лиги чемпионов, не на знаменитом "Сантьяго Бернабеу", а на стадионе "Альфредо Ди Стефано", который расположен на тренировочной базе "сливочных" и вмещает 6 тысяч зрителей.

Об этом передает испанская газета Mundo Deportivo.

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Вместимость "Альфредо Ди Стефано" конечно не идет в сравнение с "Сантьяго Бернабеу", который рассчитан на 80 400 болельщиков, но похоже в наши дни это не имеет большого значения, так как игры проходят при пустых или полупустых трибунах.

В случае выхода "Реала" в плей-офф Лиги чемпионов, УЕФА снова рассмотрит вопрос о возможности проведения матчей на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что матч "Реал" - "Шахтер" в рамках группового этапа Лиги чемпионов должен состояться 21 октября. Ответная игра с "Реалом" пройдет 1 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".