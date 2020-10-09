Южноамериканские достижения: Месси и Суарес повторили рекорд Роналдо

Три игрока теперь делят первое место в списке лучших бомбардиров сборных Южной Америки.

Аргентинский форвард Лионель Месси и уругвайский нападающий Луис Суарес сравнялись по количеству забитых мячей за национальные команды с экс-игроком сборной Бразилии Роналдо.

Накануне, 9 октября Месси забил мяч в ворота сборной Эквадора, а Суарес – сборной Чили.

На счету этих форвардов стало по 39 мячей, столько же и у Роналдо. Они втроем делят первое место в списке лучших бомбардиров сборных Южной Америки.

Напомним, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF) подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из его пунктов является подача совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу – 2030. В целом же документ направлен на "улучшение качества и потенциала футбола в Португалии и Испании".