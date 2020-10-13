Украинец заявил, что сейчас полностью готов к поединку с Лопесом, и считает, что он будет лучшим в его карьере.

Накануне поединка против чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопеса обладатель титулов WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко рассказал, что еще ни в одном поединке не показывал свои навыки на 100 процентов.

Об этом говорится в документальном фильме Blood, Sweat and Tears: Lomachenko vs Lopez (Кровь, пот и слезы: Ломаченко против Лопеса), который посвящен двум боксерам.

По словам украинца, у него всегда появлялись проблемы, не позволяющие работать в полную силу, или сами соперники отказывались продолжать бой.

"Я никогда не показывал 100 процентов своих навыков, поскольку у меня всегда были небольшие проблемы. В бою против Линареса у меня были проблемы с плечом. Если вы помните, бой с Педрасой был первым после операции. В поединке с Кроллой я сломал руку, но закончил этот бой. Некоторые соперники останавливались и говорили "no mas" (в переводе с испанского значит "достаточно"), – сказал Ломаченко.

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Он добавил, что сейчас полностью готов к поединку и считает, что он будет лучшим в его карьере.

"Сейчас я здоров и ментально готов к этому поединку. Я хочу победить. Бой с Лопесом будет лучшим в моей профи-карьере. Здесь я покажу все свои навыки. Я считаю, что это будет очень хороший поединок", – Ломаченко.

Объединительный поединок Ломаченко - Лопес пройдет в ночь с 17 на 18 октября. Встреча состоится в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Напомним, украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач заявил, что хотел бы, чтобы его соотечественник, Василий Ломаченко, проиграл в предстоящем бою Теофимо Лопесу. Отметим, что Редкач и Ломаченко конфликтуют между собой. Недавно Иван рассказал, что Ломаченко толкнул его в церкви с матом.