Пятов получил отрицательный тест на коронавирус и готов приступить к тренировкам

"Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей", – рассказал голкипер.

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов, который заболел коронавирусом, сообщил о том, что оправился от болезни и готов приступить к тренировкам.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Приступаю к тренировкам через несколько дней. У меня отличная новость – полностью здоров и тест показал отрицательный результат. Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле. Увидимся совсем скоро", – написал Пятов.

Напомним, 4 октября футбольный клуб "Шахтер" объявил, что в полном составе уходит на самоизоляцию, после обнаружения коронавируса у голкипера команды Андрея Пятова и полузащитника "горняков" Тараса Степаненко.