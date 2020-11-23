Лиге чемпионов: Месси не сыграет в гостевом матче против "Динамо"

Главный тренер каталонцев решил предоставить главной звезде команды отдых.

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси не попал в состав команды на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил на пресс-конференции, что решил предоставить Месси, а также полузащитнику Френки де Йонгу отдых.

Об этом информирует пресс-служба клуба.

"Мы думаем, это хороший момент, чтобы дать им отдохнуть", – сказал Куман.

В целом "Барса" осталась сразу без шести игроков основы – команде также не помогут травмированные Ансу Фати, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.

Заявка "Барселоны" на матч с киевским "Динамо" выглядит следующим образом:

Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Ленгле, Альба, Серхи Роберто, Фирпо, Мингуэса.

Полузащитники: Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Матеус.

Нападающие: Гризманн, Брэйтуэйт, Дембеле, Тринкау.

Встреча состоится завтра, 24 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" в 22:00.

Напомним, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны" киевское "Динамо" уступило в гостях со счетом 1:2.