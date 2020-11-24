В клубе "Черноморец" вспышка COVID-19: 17 футболистов заболели
Матч "Черноморец" - "Волынь", который был назначен на 25 ноября, перенесен.
В футбольном клубе "Черноморец" произошла массовая вспышка коронавируса. Заболевание диагностировали у 17 футболистов клуба.
Об этом сообщает пресс-служба "Черноморца".
Из-за вспышки коронавируса, а также травмирования еще пяти игроков клуба, администрация профессиональной футбольной лиги Украины решила перенести матч "Черноморец"-"Волынь", который был назначен на 25 ноября, на более поздний срок.
Поединок должен был состояться в Луцке.
Отметим, 17 ноября матч Лиги наций УЕФА между сборными Швейцарии и Украины отменили из-за коронавируса у украинских футболистов. После прибытия в Киев из Швейцарии все тесты делегации сборной Украины на коронавирус дали отрицательный результат.