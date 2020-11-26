Турецкий топ-клуб нацелился на трансфер форварда сборной Украины, – СМИ

В украинском футболисте лично заинтересован главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим.

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук привлек внимание главного тренера турецкого "Галатасарая" Фатиха Терима. Как сообщает A Spor, украинец является трансферной целью одного из топовых клубов Турции.

Руководство "Галатасарая" уже вышло на связь с футбольным агентом Кристофором Энроте, который имеет связи в бельгийском футболе и может помочь договориться с "Гентом".

Турки также планируют наладить связь с самим Яремчуком и обсудить с ним детали возможного сотрудничества.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 10 матчей и забил 7 голов, а также отдал 2 ассиста.

Отметим, недавно Иван Яремчук открыто заявил, что хочет покинуть бельгийский "Гент". Контракт Яремчука с клубом рассчитан до лета 2023 года. Он перешел в "Гент" из киевского "Динамо" за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 9,5 миллиона евро.