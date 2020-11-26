Луганская "Заря" одержала первую в сезоне победу в Лиге Европы

"Заря" разгромила греческий клуб со счетом 3:0.

В четверг, 26 ноября, футбольный клуб "Заря" (Луганск) в четвертом туре Лиги Европы на выезде со счетом 3:0 разгромил греческий АЕК. Поединок прошел в Афинах. Об этом сообщает Football24.ua.

Для "Зари" – это первая победа в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого были три поражения.

Первые 45 минут матча прошли при игровом преимуществе греческой команды.

Однако на 61 минуте "Заре" удалось открыть счет в матче после ошибки соперника.

На 75 минуте Владислав Кабаев удвоил преимущество "Зари" ударом под штангу. А еще через 10 минут Максим Лунев заработал пенальти, который уверенно реализовал Владлен Юрченко.

АЕК — "Заря" — 0:3

Голы: Громов, 61, Кабаев, 75, Юрченко, 86 (с пенальти).

АЕК: Атанасиадис, Инсуа, Чигринский, Неделчару, Бакакис (Галанопулос, 65), Крстичич, Симойнш (Махерас, 87), Шахов, Танкович (Ансарифард, 65), Сварнас (Василантонопулос, 82), Ливая.

"Заря": Шевченко, Абу-Ханна, Фаворов, Вернидуб, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко (Перович, 88), Кочергин (Лунев, 82), Кабаев (Гринь, 88), Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 88).

Предупреждения: Шахов, Танкович, Симойнш, Сварнас — Вернидуб, Кочергин.

Удаление: Шахов, 48 (вторая желтая карточка).