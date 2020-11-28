ЧЕ по художественной гимнастике: Украина добавила в копилку "золото" и "серебро" (видео)

Первой наша команда стала в упражнении с пятью мячами, а серебро украинки выиграли в соревновании с тремя обручами и двумя парами булав.

Третий день соревнований 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в киевском "Дворце спорта", принес сборной Украины еще две медали – золото и серебро.

Об этом сообщает iSport.

Первой наша команда стала в упражнении с пятью мячами, показав результат в 35.350 баллов. Второе место взял Израиль (34.450), третья — Эстония (32.800).

Серебро украинки выиграли в соревновании с тремя обручами и двумя парами булав. "Сине-желтые" показали результат 31.150 баллов, уступив Турции (31.150). На третьей позиции Азербайджан (30.650).

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Напомним, во второй день соревнований команда Украины завоевала "золото" в командном зачете, а в групповом турнире наши девушки взяли "бронзу".

26 ноября в киевском "Дворце спорта" стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить до 29 ноября.