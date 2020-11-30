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Свитолина попала в десятку теннисисток, одержавших больше всего побед за последнее десятилетие

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Теннис, Элина Свитолина, Победа, WTA, ЭнрикоМариа Рива
Фото: btu.org.ua | Элина Свитолина

В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 301 матч.

Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку теннисисток, которые одержали больше всего побед за последнее десятилетие.

Список в Twitter опубликовал Энрико Мариа Рива, который занимается сбором теннисной статистики.

В период с 2001 по 2020 годы Элина Свитолина одержала 301 победу. По этому показателю она заняла 9-е место. На первой строчке оказалась чешка Петра Квитова.

ТОП-10 теннисисток по количеству побед за последние десять лет:

  1. Петра Квитова (Чехия) – 404
  2. Каролин Возняцки (Чехия) – 404 (завершила карьеру в 2020 году)
  3. Анжелика Кербер (Германия) – 395
  4. Симона Халеп (Румыния) – 394
  5. Серена Уильямс (США) – 369
  6. Агнешка Радваньска (Польша) – 362 (завершила карьеру в 2018 году)
  7. Каролина Плишкова (Чехия) – 321
  8. Виктория Азаренко (Беларусь) – 307
  9. Элина Свитолина (Украина) – 301
  10. Карла Суарес-Наварро (Испания) – 292

Отметим, Элина Свитолина вошла также в десятку лучших теннисисток последнего десятилетия, заняв восьмое место из 20 в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За 10 лет украинская теннисистка выиграла 14 турниров. Ее наивысшим достижением в карьере является третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.