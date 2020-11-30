Свитолина попала в десятку теннисисток, одержавших больше всего побед за последнее десятилетие
В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 301 матч.
Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку теннисисток, которые одержали больше всего побед за последнее десятилетие.
Список в Twitter опубликовал Энрико Мариа Рива, который занимается сбором теннисной статистики.
В период с 2001 по 2020 годы Элина Свитолина одержала 301 победу. По этому показателю она заняла 9-е место. На первой строчке оказалась чешка Петра Квитова.
ТОП-10 теннисисток по количеству побед за последние десять лет:
- Петра Квитова (Чехия) – 404
- Каролин Возняцки (Чехия) – 404 (завершила карьеру в 2020 году)
- Анжелика Кербер (Германия) – 395
- Симона Халеп (Румыния) – 394
- Серена Уильямс (США) – 369
- Агнешка Радваньска (Польша) – 362 (завершила карьеру в 2018 году)
- Каролина Плишкова (Чехия) – 321
- Виктория Азаренко (Беларусь) – 307
- Элина Свитолина (Украина) – 301
- Карла Суарес-Наварро (Испания) – 292
Отметим, Элина Свитолина вошла также в десятку лучших теннисисток последнего десятилетия, заняв восьмое место из 20 в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За 10 лет украинская теннисистка выиграла 14 турниров. Ее наивысшим достижением в карьере является третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.