Свитолина попала в десятку теннисисток, одержавших больше всего побед за последнее десятилетие

В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 301 матч.

Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку теннисисток, которые одержали больше всего побед за последнее десятилетие.

Список в Twitter опубликовал Энрико Мариа Рива, который занимается сбором теннисной статистики.

В период с 2001 по 2020 годы Элина Свитолина одержала 301 победу. По этому показателю она заняла 9-е место. На первой строчке оказалась чешка Петра Квитова.

ТОП-10 теннисисток по количеству побед за последние десять лет:

Петра Квитова (Чехия) – 404 Каролин Возняцки (Чехия) – 404 (завершила карьеру в 2020 году) Анжелика Кербер (Германия) – 395 Симона Халеп (Румыния) – 394 Серена Уильямс (США) – 369 Агнешка Радваньска (Польша) – 362 (завершила карьеру в 2018 году) Каролина Плишкова (Чехия) – 321 Виктория Азаренко (Беларусь) – 307 Элина Свитолина (Украина) – 301 Карла Суарес-Наварро (Испания) – 292

Отметим, Элина Свитолина вошла также в десятку лучших теннисисток последнего десятилетия, заняв восьмое место из 20 в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За 10 лет украинская теннисистка выиграла 14 турниров. Ее наивысшим достижением в карьере является третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.