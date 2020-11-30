Испанская футболистка отказалась почтить память Марадоны, заявив, что он был насильником
Несмотря на скандальную репутацию, легендарный аргентинец ни разу не был признан виновным в совершении преступлений насильственного характера.
Испанская футболистка, выступающая за клуб "Виахес Интерриас" Паулу Дапена демонстративно отказалась почтить память Диего Марадоны минутой молчания, заявив, что легендарный аргентинец был насильником и педофилом.
Об этом сообщает издание AS.
Перед началом товарищеской встречи против "Депортиво Абанка" команды провели минуту молчания, во время которой 24-летняя футболистка уселась на газон.
"Как только я узнала, что в его память будет устроена акция, я отказалась соблюдать минуту молчания в честь насильника, педофила и обидчика. Минута молчания в честь него – настоящее лицемерие", – сказала Дапена.
Вместе с тем, она отметила, что Марадона был спортсменом "с выдающимися футбольными качествами и талантами".
Издание пишет, что феминистские позиции Далены хорошо известны в команде, за которую она выступает.
"Они посмотрели на меня и засмеялись, потому что знали, что я не захочу этого", – объяснила Паула свои действия.
Журналисты издания издания Sport Bible обвинили Далену в подстрекательстве. Несмотря на скандальную репутацию, Марадона ни разу не был признан виновным в совершении преступлений насильственного характера.
Напомним, Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ.