Матч Динамо – Ювентус будет судить француженка Стефани Фраппар

Главным арбитром на матче Лиги чемпионов впервые станет женщина.

Матч "Ювентус" – "Динамо" (Киев), который состоится в Турине 2 декабря, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, будет обслуживать главный судья 36-летняя Стефани Фраппар. Она станет первой женщиной, которая получила назначение на игру главного мужского еврокубкового турнира.

В августе 2019 года Фраппар была рефери матча за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Ливерпулем". 26 ноября она работала на матче Лиги Европы между испанской "Гранадой" и кипрской "Омонией".

Фраппар считается одной из сильнейших арбитров в женском футболе. С апреля 2019 года она судит матчи и мужских команд "Лиги 1" во Франции.

После матча Суперкубка УЕФА главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал: "Если бы мы так играли, как они судили. На судейскую бригаду оказывалось огромное давление, но они оставались самими собой, сохраняли спокойствие и делали свое дело в сложной игре. Я не мог бы испытывать большего уважения".

Однако Фраппар не является женщиной-первопроходцем в мужском футболе. Были и другие женщины-арбитры, но они не обслуживали матчей такого уровня.

Отметим, что УЕФА в своей стратегии развития на 2019–2024 годы отметил важность развития женского футбола. В этой связи, вероятно, женщины-арбитры все чаще будут получать назначения на важные матчи мужского футбола.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу накануне поединка "бело-синих" против "Ювентуса" в рамках Лиги чемпионов заявил, что главный поединок для его команды будет не с итальянским грандом, а через неделю с венгерским "Ференцварошем".