Лига чемпионов: Зинченко стал лучшим игроком в составе "Ман Сити" против "Порту"

Украинец провел только четвертый матч в составе "горожан" в этом сезоне.

Украинец Александр Зинченко, выступающий за клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" стал лучшим игроком своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту" (0:0).

Статистический портал SofaScore выставил украинскому футболисту высокую оценку 8.1 за действия на футбольном поле.

Примечательно, что в текущем сезоне это был только четвертый матч Зинченко в составе "горожан".

Худшим игроком "Ман Сити" был признан Рахим Стерлинг с оценкой 6.1, а лучшим в составе "Порту" – голкипер Марчесин, выступление которого оценили в 8.0.

Отметим, в клубном интернет-магазине "Манчестер Сити" футболка под номером 11 с фамилией Зинченко стоит от 115 до 175 долларов.

Александр Зинченко – воспитанник академии донецкого "Шахтера", который так и не пробился в основной состав команды. Более того, ему не нашлось места ни в одной из команд украинского футбольного чемпионата. По настоящему Зинченко заметили по выступлениям за российский футбольный клуб "Уфа" из которого он и перебрался в "Манчестер Сити", затем год провел в аренде в голландском "ПСВ", в течение которого и доказал свою нужность Гвардиоле.