Все хуже и хуже: испанская пресса не пощадила "Реал" после поражения от "Шахтера" (фото)

Королевский клуб второй раз подряд проиграл "горнякам" в этом году.

После поражения мадридкого "Реала" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" со счетом 0:2 испанские СМИ обрушились на королевский клуб с волной критики. Журналисты не щадили команду, которая второй раз подряд проиграла "горнякам" в этом году.

Об этом пишет iSport.

"Кто видел вас тогда, и кто видит вас сейчас" – такой фразой издание Marca сравнивает два разных дня в истории мадридского "Реала", которые прошли на НСК "Олимпийский".

"В 2018 году именно на НСК "Олимпийский" "Реал" выиграл свой 13-й кубок Лиги чемпионов, а теперь проиграл здесь же донецкому "Шахтеру" в одном из решающих матчей Лиги чемпионов, отмечает издание.

"После неплохого первого тайма "Реал" рухнул в Киеве, на стадионе, где завоевал свой последний европейский трофей. Но сейчас ничего не напоминало ту сплоченную команду, которая могла справиться с любыми неприятностями. А украинцы, которые после прошлой игры с "Реалом" в Лиге чемпионов не забили ни одного гола, и сумели уверенно справиться с "Реалом", – пишут журналисты.

Издание AS в своем заголовке было весьма немногословно – "Предельная ситуация". Эти два слова описывают всю ситуацию, которая сложилась в мадридском клубе.

"Каждая игра "Реала" вызывает тревогу, команде абсолютно не хватает цели. Мадридцы рухнули в Киеве", – написало издание.

Другое издание Sport.es видит в команде Зидана "Тотальный кризис", – в атаке, защите, полузащите и даже в мотивации на матч.

"Реал" провалил матч, а "Шахтер" в очередной раз удивил мадридцев и поставил их в тяжелую ситуацию. "Реал" просто был наказан за то, что не воспользовался несколькими своими шансами в первом тайме. Тяжело принимать счет 0:2 после неплохого первого тайма. Просто "Шахтер" вышел после перерыва более мотивированным, и это принесло им победу, – написало издание.

Напомним, донецкий "Шахтер" в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов победил на НСК "Олимпийский" мадридский "Реал" со счетом 2:0. До этого "горняки" переиграли мадридцев в гостях со счетом 3:2.